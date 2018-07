Stiri pe aceeasi tema

- Binecunoscuta cantareața de muzica de petrecere Cornelia Catanga a facut dezvaluiri incredibile. Atunci cand a devenit mama, artista a avut impresia ca soțul ei i-a schimbat copilul la naștere. Cornelia Catanga formeaza un cuplu de foarte mulți ani cu Aurel Padureanu , impreuna cu care are un baiat,…

- Medicii infectionisti au remarcat ca epidemia de rujeola s-a mutat din vestul tarii, in est. Spitalul de referinta in domeniul bolilor infectioase din Moldova a organizat un pavilion pentru copiii bolnavi de rujeola.

- Medicii spun ca ar trebui interzise tigarile electronice in spatiul public Medicii se pronunta în favoarea interzicerii în spatiile publice a utilizarii tigarilor electronice si a dispozitivelor care încalzesc tutunul, deoarece produc substante care afecteaza sanatatea si…

- Accidentul infiorator a avut loc sambata, 14 aprilie, in localitatea Nadab. Din motive inca necunoscute barbatul s-a dezechilibrat in timp ce lucra cu un motocultor in gradina. Din nefericire, a fost prins intre lamele motocultorului, una din ele s-a infipt in picior, iar alta in abdomen. Echipajul…

- Apa minerala contine saruri care sunt bune pentru organism, dar ne poate balona si ne poate afecta, in timp, rinichii. Medicii spun ca trebuie sa bem si apa plata, nu doar minerala. In schimb, sifonul n-ar trebui consumat sub nicio forma.

- Platim o viața contribuția la sanatate, dar cand vine vorba sa beneficiem de servicii de pe urma ei ajungem invariabil sa scoatem bani din buzunar pentru lucruri pe care ar fi trebuit sa le primim gratuit. Daca punem peste și ideea lui Raed Arafat de a obliga medicii sa lucreze doar la stat sau doar…

- Medicii pneumologi sunt de parere ca este necesara si interzicerea tigarilor electronice in spatiile publice, pentru ca acestea nu fac decat sa stimuleze obiceiul de a fuma, precizand ca interdictia acestui obicei este o masura de descurajare a fumatului, nu doar de protectie a nefumatorilor.