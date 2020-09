Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce ieri Cornelia Catanga a anunțat public ca ea și Aurel Padureanu nu mai sunt impreuna din luna aprilie, acum a primit și artistul dreptul la replica. Acesta a facut primele declarații in acest sens, spunand ca spera ca relația lor sa revina la normal.

- Intreg showbiz-ul a fost zguduit, dupa ce Cornelia Catanga a anunțat, in direct, ca ea și soțul ei, Aurel Padureanu, s-au desparțit. Cantareața a vorbit despre clipele grele prin care trece de atunci, in spatele zambetului ei ascuzandu-se o suferința despre care doar ea știe.

- Șoc in lumea mondena! Cornelia Catanga și Aurel Padureanu s-au desparțit, dupa o casnicie de 33 de ani! Artista a facut marturisiri in lacrimi, in direct, spunand ca cei doi nu mai sunt impreuna din luna aprilie.

- Procuratura Generala investigheaza sesizarea depusa cu privire la petrecerea organizata de fiul prim-ministrului Ion Chicu. Declarațiile au fost facute de catre Procurorul General Alexandr Stoianoglo in cadrul unui briefing de presa.

- Premierul Ion Chicu considera ca nunta fiului sau a fost o petrecere, la care au participat mai putin de 50 de oameni si ca nu a fost incalcata nicio decizie a Comisiei Extraordinare de Sanatate Publica, pe care tot el o conduce.

- Premierul Ion Chicu a oferit primele declarații dupa nunta fiului sau de acum patru zile. Dupa nenumarate solicitari din partea presei, prim-ministrul a vorbit despre acest subiect in cadrul unei emisiuni la TVR.

- Premierul Chicu a recunoscut ca in seara zilei de 28 august a fost organizat un eveniment la o vinaria din satul Ulmu, insa susține acesta nu este vorba despre o nunta. Premierul a declarat ca a fost o masa de sarbatoare, iar toate regulile impuse de CNESP au fost respectate. „Intr-adevar pe 28 august…

- „Oamenii mor, dar prim-ministrul lui Dodon face nunta. Nedreptatea si nerusinarea prim-ministrului lui Dodon intrec orice masura. Prim-ministrul a hotarat in august ca toti oamenii care vor face nunti sau cumetrii vor fi pedepsiti si vor fi obligati sa plateasca amenzi mari sau chiar sa faca inchisoare.…