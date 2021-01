Dupa ce la sfarșitul anului trecut, lumea mondena a rasunat atunci cand in prim-plan a aparut zvonul unui nou divorț in lumea mondena, acum Cornelia Catanga și Aurel Padureanu sunt in culmea fericirii. Cei doi au sarbatorit, la Antena Stars, nu mai puțin de 33 de ani de casnicie.