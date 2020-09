Știati ca?: 18 septembrie 1923 – Se naste regina Ana, sotia regelui Mihai I

Regina Ana ar fi implinit astazi 97 de ani. A murit in anul 2016, in Elvetia si a fost inmormantata in noua catedrala arhiepiscopala si regala din Curtea de Arges. Principesa Ana de Bourbon Parma cunoscuta si sub apelativul Regina Ana, prenume… [citeste mai departe]