Indragita Cornelia Catanga a decedat, in aceasta dimineața, la Spitalul Universitar din București. Artista de 63 de ani a suferit un stop cardio-respirator, dupa ce a fost confirmata cu COVID-19. Cu puțin timp in urma s-a aflat ca aceasta a refuzat sa mearga la spital in prima faza, iar medicii au fost nevoiți sa se roage de ea o ora jumatate.