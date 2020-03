Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirus in Romania. Ministerul Apararii Nationale a infintat o linie telefonica Telverde pentru sprijinirea veteranilor si vaduvelor de razboi pe perioada starii de urgenta, in perioada masurilor de prevenire a efectelor pandemiei COVID-19.

- Dan Alexa (40 de ani), noul antrenor al celor de la Rapid, vorbește despre pandemia de coronavirus care a bagat spaima și in Romania: „Incepi sa te temi cand vezi numarul deceslor”, spune „Chirurgul”. „Lumea spunea la inceput ca totul e o conspirație, ca sunt exagerari de presa, ca sunt reglari de conturi…

- Pandemia de COVID-19 ''ameninta intreaga omenire'', a declarat miercuri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, lansand un ''Plan de raspuns umanitar global'', care se va intinde pana in decembrie, insotit de un apel la donatii in valoare de doua miliarde de dolari,…

- Avertisment alarmant de la Șeful Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Oficialul spune ca pandemia de coronavirus „accelereaza”, in condițiile in care au fost inregistrate pana acum peste 350.000 de cazuri in intreaga lume. „A fost nevoie de 67 de zile de la primul caz raportat…

- Daca adulții pot tolera mai ușor aceste vremuri agitate, cei mici fac eforturi uriașe sa se acomodeze cu noile reguli din ultimele saptamani. Scriu, citesc, se uita la tv și, cei mai norocoși, alearga prin curte.

- Printul Albert de Monaco a fost diagnosticat cu Coronavirus. Ce se intampla cu copiii lui? Printul Albert de Monaco, diagnosticat cu Coronavirus la 62 de ani! Acesta a fost testat la inceputul saptamanii pentru COVID-19, iar rezultatele au iesit pozitive. Din fericire insa, starea sa de sanatate la…

- Pandemia de coronavirus i-a speriat pe bucureșteni. Astazi, la amiaza, Centrul Vechi era pustiu. In contextul panicii generate de coronavirus, Gazeta Sporturilor a decis sa lanseze, cu ajutorul vedetelor din sport, o campanie de conștientizare și responsabilizare a romanilor. Sportul, obișnuit și cu…

- Pandemia de coronavirus care deja produce efecte pe toate planurile, la nivel mondial, a impus luarea unor masuri de urgența și la Suceava."Am convocat din nou Comitetul local pentru situații de urgența al Municipiului Suceava, unde au participat ca invitați pe langa cei 41 de membri de ...