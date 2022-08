Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Iacob, noul administartor special al lui Dinamo, a adus antrenor cu portarii, pe Vicențiu Dragomir. Acesta a mai lucrat la Dinamo, in perioada in care pe banca celor din „Ștefan cel Mare” se afla Sorin Colceag. Iacob mai cauta un preparator fizic inaintea startlui de sezon din Liga 2. Iacob a promis…

- Dinamo are antrenor! Alesul noului administrator special, Vlad Iacob, este Ovidiu Burca (42 de ani). Pregatita in ultima vreme de Iulian Mihaescu, din postura de antrenor interimar, Dinamo va numi astazi un nou „principal”. Alesul noului administrator special, Vlad Iacob, este Ovidiu Burca. ...

- Unul dintre jucatorii reprezentativi ai lui Dinamo 1948 in ultimii ani, Andrei Cristea, va antrena ACSFC Dinamo, formația din Liga 4 patronata de Nicolae Badea. In lupta pentru promovarea in Liga 3, Nicolae Badea pregatește o mutare spectaculoasa: Andrei Cristea antrenor. ...

- Dupa 0-5 in amicalul cu Unirea Slobozia, Ionel Augustin, cel care a condus-o pe Dinamo de pe banca, a fost extrem de nervos. Fostul mare jucator al lui Dinamo a fost antrenor principal in meciul de la Slobozia, in absența lui Iulian Mihaescu. La final, acesta a avut un dialog cu fanii lui Dinamo și…

- In amicalul de azi, cu Unirea Slobozia, Dinamo nu beneficiaza de ajutorul lui Iulian Mihaescu, cel care se ocupa de pregatirea formației. Antrenor principal interimar, Iulian Mihaescu (59 de ani) a fost pus de conducerea lui Dinamo se se ocupe de formația alb-roșie, pana la soluționarea problemelor.…

- Problemele dintre nașul Becali și finul Pandele par fara sfarșit: milionarul a deschis, recent, un nou proces impotriva finului, solicitand instanței sa anuleze un document semnat de acesta in calitate de primar.

- Razvan Zavaleanu, administratorul judiciar al lui Dinamo, a oferit, vineri seara, ultimele informații despre degringolada din Ștefan cel Mare. Proaspat retrogradați in liga secunda, „cainii” se reunesc peste 10 zile, insa nu au nici antrenor, nici președinte, iar jucatorii parasesc echipa pe banda rulanta.…

- Dinamo a primit o amenda in valoare 17.063 euro pentru incidentele provocate de fani la dubla cu Universitatea Cluj. Dinamo a retrogradat in liga secunda pentru prima data de la inființare, iar veștile proaste continua sa curga pentru formația din Ștefan cel Mare. Clubul se afla in insolvența, a pierdut…