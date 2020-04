Cadrele militare in rezerva isi arata disponibilitatea de a se implica in lupta impotriva coronavirusului, ca voluntari, afirma senatorul PNL Cornel Popa intr-o interpelare adresata ministrului Apararii, Nicolae Ciuca. "In discutiile pe care le port in aceste zile cu oameni la fel de preocupati, am avut ocazia sa aflu despre disponibilitatea unora dintre ofiterii aflati in rezerva de a raspunde PREZENT, ca voluntari, apelului dumneavoastra, domnule ministru, in cazul in care luati in calcul si aceasta varianta. Asa cum fac intotdeauna, cadrele militare, chiar si in rezerva, simt pregnant datoria…