- Temperaturile prognozate pentru perioada weekendului in Capitala sunt mai ridicate decat cele obișnuite in aceasta perioada, dar de sambata noaptea incepe sa ploua, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).

- Sambata, un eveniment important a avut loc in familia Becali. Omul de afaceri Gigi Becali și-a botezat nepoțica, a doua fiica pe care Teodora Becali o are alaturi de soțul ei, Mihai Mincu. Slujba a avut loc la Biserica Sfantul Spiridon din București, scrie prosport.ro . Omul de afaceri, mai mulți membri…

- Veste proasta, pentru romanii ingrijorati de costurile cu incalzirea! Meteorologii si-au schimbat previziunile. Temperaturile ca de vara vor dispare, iar spre sfarsitul lunii noiembrie sunt asteptate primele ninsori in Estul Europei, inclusiv in Romania si, chiar, in Bucuresti. Meteorologii au schimbat…

- Numarul firmelor care si au suspendat activitatea in primele noua luni din 2022 a fost de 10.910, in crestere cu 19,92 comparativ cu aceeasi perioada din 2021, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului ONRC .Unde si au suspendat activitatea cele mai multe companii Cele…

- Actorul Doru Ana a murit la varsta de 68 de ani, iar colegii de breasla s-au intristat la aflarea veștii. Carmen Tanase a recunoscut ca avea o relație speciala de preitenie cu acesta. Doru Ana a murit in noaptea de luni spre marti, la varsta de 68 de ani. Cei care l-au cunoscut au numai amintiri frumoase…

- Actorul Doru Ana a murit in noaptea de luni spre marti, la varsta de 68 de ani. "Drum lin in lumina, Doru Ana (28 februarie 1954 - 11 octombrie 2022)", se arata pe pagina de Facebook a Casei de Productie a TVR. "Cat de trist! Stiam cat de bolnav a fost! Si totusi fostul meu coleg de an, prin disparitia…

- Cosmin Nedelcu, cunoscut dupa numele de scena Micutzu, a dezvaluitla podcastul lui Mihai Morar intamplari din viața sa șivisul sau de a plecat in SUA: „Sa vad daca aici a fost intamplare, daca am noroc sau chiar am ceva.” Cosmin Nedelcu, Micutzu, este unul dintre cei mai recunoscuți comedianți din Romania…

- Linia de tramvai 41, cea mai utilizata și cea mai aglomerata din Capitala, va fi suspendata in perioada 30 septembrie (de la ora 21.00) – 06 octombrie (ora 04.00), pentru finalizarea lucrarilor la calea de rulare de la intersecția strazii Brașov cu Piața Drumul Taberei. Pentru preluarea calatorilor,…