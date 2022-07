Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol și Smiley au recunoscut ca viețile lor s-au schimbat radical de cand au devenit parinți pentru prima oara. Gina Pistol a nascut o fetița perfect sanatoasa, pe Josephine, cea care continua sa iși uimeasca parinții pe zi ce trece. Iata cum și-a surprins de data aceasta prezentatoarea TV fetița!

- Presa britanica a publicat detalii picante despre modul in care fotbaliștii englezi Jack Grealish (26 de ani) și Declan Rice (23) petrec in Las Vegas, fara iubite, in așteptarea urmatorului sezon.

- Avem imagini rare cu ”fetele” lui Gica Popescu! Maria, fiica celebrului fost fotbalist, a dovedit inca o data ca ar face orice pentru cea care i-a dat viața. Luminița Popescu, partenera de viața a fostului fotbalist, s-a lasat ”condusa” de fiica ei. Iata cum au fost surprinse cele doua de catre paparazzii…

- Pe Alina Gorghiu o știe foarte bine toata lumea, caci are o funcție importanta in Guvernul Romaniei, insa pe soțul ei mai puțin. Iata ca paparazzii Spynews.ro l-au surprins intr-un moment destul de delicat pe Lucian Isar.

- Mai exista șanse de impacare intre Cristina Belciu și Cristian Boureanu? Fosta iubita a afaceristului a avut prima reacție in exclusivitate la Antena Stars, dupa ce Cristian Boureanu a fost surprins de paparazzii Spynews.ro in compania Laurei Dinca. Iata ce a marturisit Cristina Belciu despre cei doi!

- Adrian Mutu știe cat de important este timpul de calitate alaturi de bunii sai prieteni, insa nu acorda aproape deloc importanța regulilor de circulație. In timp ce se afla cu cei mai buni amici, fostul fotbalist a dat dovada ca nimic nu le poate intrerupe conversația palpitanta! Iata cum l-au surprins…

- Fiica lui Marius Lacatuș s-a ”ratacit” in drum spre sala și a ajuns sa se lasa prada poftelor. Alexandra Dominique a fost surprinsa in ipostaze care nu-i fac cinste de catre paparazzii SpyNews.ro.