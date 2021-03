Stiri pe aceeasi tema

- Fanii emisiunii „Star Matinal” au avut astazi parte de o surpriza. Soția regretatului Mihai Constantinescu a fost invitata in platou, prilej prin care cei care o admira au putut sa afle mai multe lucruri despre ea. Iata ce schimbari majore au avut loc in viața Simonei Secrier dupa ce partenerul sau…

- Un concurent de la Survivor Romania a facut declarații surprinzatoare. Artistului i-au scapat detalii care l-au dat de gol. Despre cine este vorba? Concurentul care s-a dat de gol Survivor Romania este emisiunea unde surprizele, dar și competitivitatea dintre concurenți ii țin pe fanii emisiunii cu…

- Astazi, tehnologia este pretutindeni, inclusiv in accesoriile pe care le porti. Un smartwatch este mai ieftin si are mai multe functii decat un ceas traditional de lux. Cum oamenii au o viata din ce in ce mai ocupata, lipsa capacitatii de a indeplini orice sarcina in mod eficient devine o…

- Deși nici bine nu s-au casatorit, caci evenimentul a avut loc in urma cu cateva luni, iata ca frumoasa Codruța Filip este deja nemulțumita de Valentin Sanfira. Blonda ii reproșeaza cateva lucruri marunte artistului.

- E iubit și indragit de toata lumea, dar ascunde o mare durere! Motivul pentru care Mihai Traistariu nu se poate casatori! Ce moment i-a marcat viața artistului? Cantarețul, mai sincer ca niciodata!

- Costi Ionița este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania, dar cu un succes fulminant peste hotare. Acesta colaboreaza cu artiști de renume din muzica internaționala. Mai nou, interpretul participa la Survivor Romania și face parte din echipa Faimoșilor. Este pregatit pentru competiția sportiva…

- Andreea Marin este una dintre cele mai apreciate prezențe depe micul ecran. Vedeta implinește astazi 46 de ani, iar cu aceasta ocazie, atransmis pe contul de socializare un mesaj, alaturi de care a atașat o imagine.„46 de ani nu e o varsta. E o bijuterie. Depinde de tine, Femeie, sa fie așa! Da, viața…