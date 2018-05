Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Ilie, de la trupa Vunk, a facut dezvaluiri despre momentele de cumpana din sanul formației. Cornel Ilie, de la trupa Vunk , a acordat un interviu pentru Adevarul , in care a oferit amanunte mai puțin știute despre formația al carei solist este. Cornel Ilie, care este și producator muzical , a…

- Prezent in studioul Adevarul Live, Cornel Ilie a vorbit despre cele mai puternice momente de cumpana traversate de trupa Vunk si ce adevaruri vor iesi la iveala in documentarul „Vunk – Jur sa spun adevarul!“, pe care il vor lansa la sfarsitul lunii mai.

- Ionela Prodan a ajuns din nou la spital și se afla in stare critica, informeaza evz.ro. Problemele cardiace ale interpretei de muzica populara s-au agravat, Ionela Prodan avand recent si atacuri cerebrale, la care medicii ar fi intervenit rapid. ”Nu credem ca va trece de aceasta noapte. Starea este…

- Barbatul care l-a vazut ultima data pe Andrei Gheorghe susține ca jurnalistul era extrem de abatut. De asemenea, el a dezvaluit ca fosta soție a omului de radio parea bolnava. Cunoscutul prezentator s-a stins din viața luni, 19 martie. El a fost gasit de un ingrijitor, la 12 ore dupa ce decedase, susțin…

- Inaintea pedofilului de la rutiera, Eugen Stan, un alt personaj de aceeași factura a semanat panica in București. Vorbim despre Ninel Șerbanescu, spionul pedofil, care a fost condamnat la ani grei de pușcarie. Șerbanescu se crede nedreptațit și a incercat sa scape de inchisoare. CANCAN.ro, site-ul numarul…

- O femeie de 37 de ani din Olt a fugit de acasa cu bebelușul ei de doar doua luni. Poliția din orașul Balș a fost alertata de soțul tinerei și incearca sa-i dea de urma. Victor Ștefan Coșerin, soțul alarmat, a declarat, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, ca femeia „a plecat pe geam” și ca […]…

- Andrei Galuț, singurul supraviețuitor din trupa Goodbye To Gravity, se afla inca sub supravegherea medicilor. Au trecut doi ani și jumatate de la tragedia din clubul Colectiv, care a curmat viața a 64 de oameni. In seara de 30 octombrie 2015, Andrei și baieții din trupa lui lansaul albumul „Mantras…

- Problemele continua pentru Cornelia Catanga. Dupa ce s-a luptat cu depresia, celebra cantareața a aflat, recent, ca va fi supusa unei intervenții chirurgicale. Artista spera ca operația sa se incheie cu succes și sa-și poata continua, astfel, cariera. Aceasta a mai precizat ca are mari probleme și cu…