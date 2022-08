Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu august 2022, persoanele care lucreaza part-time trebuie sa plateasca contribuții la nivelul unui intreg salariu minim, chiar daca lucreaza doar 2 ore, cum e cazul celor care fac curațenie 1-2 ore dimineața la birou. Practic, munca part-time este supra-taxata. Asta din cauza Ordonanței creșterilor…

- Peste 80% din romanii care lucreaza de acasa ar reveni la birou daca angajatorul ar acorda beneficii: Sondaj Peste 80% din romanii care lucreaza de acasa ar reveni la birou daca angajatorul ar acorda beneficii: Sondaj Un sondaj realizat de o platforma de recrutare online arata ca aeste doua treimi dintre…

- A crescut numarul posturilor ocupate la stat. Cați bugetari lucreaza in administrația publica centrala și locala Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in mai 2022, de 1.269.707, cu 45 mai multe comparativ cu luna precedenta. Dintre acestea, 64% dintre acestea…

- O porțiune a strazii General Grigore Balan a fost inchisa integral pentru lucrarile la Linia Verde. Comercianții din zona au de suferit, scaazandu-le vanzarile. ”Ințelegem ca e nevoie sa se lucreze. Dar cu doi-trei oameni, cateva ore pe zi?!? Mai mult stau decat lucreaza!” susțin aceștia. Acum doua…

- Semifinala „Te cunosc de undeva”, de sambata, 2 iulie, a fost una incarcata de emoții pentru concurenți. Astfel, jurații au decis care sunt echipele care merg in marea finala de pe 9 iulie. Semifinala sezonului 17, difuzata sambata aceasta, de la ora 20:00 pe Antena 1, a debutat cu un duel intre echipele…

- Semifinala „Te cunosc de undeva!”, sezonul 17, care va fi difuzata sambata aceasta, de la ora 20:00 pe Antena 1, va debuta cu un duel intre echipele Alexia & Dima și Emi & Cuza, care au fiecare cate doua gale caștigate. Cele doua cupluri de concurenți si-au ales cele mai bune momente din galele de pana…