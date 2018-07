Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Cornel Garbea, cunoscut publicului pentru activitatea de la Teatrul Mic din Bucuresti, precum si pentru rolurile jucate in mai multe filme realizate mai ales in perioada de dinainte de 1990 de catre regizorul Sergiu Nicolaescu, a decedat, la varsta de 90 de ani, a anuntat Uniunea Autorilor…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 27.837 locuri de munca, in data de 22 iunie 2018. (Promotiile zilei la monitoare) Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare…

- Este doliu in lumea sportului din Romania! Mario Draghia, alias Papen, un fotbalist roman in varsta de 35 de ani, a fost gasit mort in apartamentul sau din cartierul Tineretului. Fotbalistul Mario Draghia a murit Barbatul a fost jucator la echipa Dunarea Giurgiu. Colegii sai de la Liga Prieteniei au…

- Este doliu in sportul din Romania! Gheorghe Hurloi, un simbol al fotbalului din Bistrița, a murit astazi, dupa o lunga și grea suferința cu o boala teribila. El avea 62 de ani și, pe vremea cand activa, a scris istorie la U Cluj, CFR și Gloria Bistrița. Gheorghe Hurloi a murit Fostul sportiv a incetat…

- Este doliu in lumea muzicii populare din Romania! Maria Butaciu a murit, dupa ce a stat internata mai bine de o luna la Spitalul Floreasca din București. Regretata cantareața avea 78 de ani. Decesul a survenit ieri seara seara in urma unui accident vascular care a lasat-o pe artista in coma de mai bine…

- Fiica unui fost rugbyst din Constanța, in varsta de doar 24 de ani, a murit. Tanara s-a stins din viața dupa ce i s-a facut rau in sala de examen. Andra era fiica fostului jucator de rugby de la Constructorul Constanța, Cici Madularu. Studenta in anul al IV-lea, fata ar fi murit dupa ce i […] The post…

- Tragedie in Capitala: un copil de doar noua ani i-a taiat gatul bunicii. Femeia a decedat ulterior. Polițiștii secției 4 de Poliție urmeaza acum sa stabileasca imprejurarile in care s-a petrecut evenimentul. Polițiștii din București și medicii SMURD au intervenit de urgența, dupa ce a fost anunțat incidentul…

- Cantareața Ileana Constantinescu a murit la varsta de 88 de ani. Artista de muzica populara a fost gasita fara suflare in propria locuința. Ileanca Constantinescu a murit Indragita artista de muzica populara Ileana Constantinescu s-a stins din viața, conform Romania TV. Se pare ca Ileana Constantinescu…