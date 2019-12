Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Galeș s-a stins din viața și a lasat in urma lui numai durere in sufletele celor care l-au cunoscut. Fostul soț al Ilenei Ciuculete s-a stins din viața la 60 de ani, dupa ce mașina la volanul careia se afla a intrat in coliziune cu un alt automobil. Accidentul s-a petrecut in Spania, acolo unde…

