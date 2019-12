Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Galeș a murit, duminica, intr-un accident de mașina produs in Spania. Fostul șot al cantareței Ileana Ciuculete mergea sa ia masa intr-un restaurant cu specific romanesc cand și-a gasit sfarșitul. Cornel Galeș a fost casatorit timp de 20 de ani cu IleanaCiuculete, cantareața de muzica populara…

