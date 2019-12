Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul lui Gheorghe Dinca, Claudiu Lasconschi, susține ca acuzațiile facute de avocatul familiei Melencu, Tonel Pop, sunt false. Astazi, Pop declara ca a fost amenințat de Gheorghe Dinca ca fetele sale vor fi violate și ca bestia din Caracal ar fi vrut sa il bata. Laschoschi spune ca lucrurile…

- Cornel Galeș s-a stins din viața, la varsta de 60 de ani, in urma unui grav accident de circulație. Fostul soț al Ilenei Ciuculete s-a reintalnit in Ceruri cu femeia care l-a iubit cel mai mult și a lasat in urma lui un gol imens in sufletele celor care l-au cunoscut și apreciat.

- Doina Belu, Nașa lui Cornel Galeș a confirmat decesul și a oferit informații de ultima ora. Accidentul de mașina s-a produs in Spania, iar Galeș ar fi murit dupa ce o alta mașina a intrat in autovehiculul pe care-l conducea. Veste trista despre Cornel Gales! Barbatul a murit in accident de…

- Cornel Galeș s-a stins din viața și a lasat in urma lui numai durere in sufletele celor care l-au cunoscut. Fostul soț al Ilenei Ciuculete s-a stins din viața la 60 de ani, dupa ce mașina la volanul careia se afla a intrat in coliziune cu un alt automobil. Accidentul s-a petrecut in Spania, acolo unde…

- Cornel Galeș, fostul soț al Ilenei Ciuculete, și-a gasit sfarșitul in urma unui grav accident de circulație, petrecut in spania. Barbatul avea doar 60 de ani și se mutase din Romania pentru a incepe o viața noua.

- Un zvon cutremurator circula despre vaduvul Ilenei Ciuculete. Exista informații ca ar fi murit intr-un accident de mașina Cornel Galeș, in Spania. Nașa de cununie al lui Cornel Galeș și a Ilenei Ciuculete a marturisit ca ar fi primit o veste cumplita. Vaduvul regretatei cantarețe de muzica…

- Ziarul Unirea Proces mai puțin obișnuit la Alba Iulia. Fiica și fostul concubin al acesteia, dati in judecata de parinti pentru a recupera 260.000 de lei O familie din Alba Iulia, soț și soție, și-a dat in judecata fiica și un fost concubin al acesteia, pentru recuperarea sumei de 260.000 de lei (circa…

- Madalin Voicu nu a mai platit pensia alimentara lunara pentru cei doi baieți pe care ii are cu fosta sa soție, Carmen Olteanu, motiv pentru care s-a trezit cu conturile inchise. Madalin Voicu, DIVORT SCUMP de pictorita Carmen Olteanu. Instanta a modificat PENSIA ALIMENTARA Astfel, pentru…