Stiri pe aceeasi tema

- Peste 60% dintre romani cred ca in Romania lucrurile se indreapta intr-o directie gresita, iar aproape 70% se asteapta ca in urmatoarele 3 luni preturile sa creasca, indica datele unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. 42.2% dintre cei chestionati cred ca investitiile in economie vor creste,…

- (P.E.) Gabriel Pleșa, la Testul de Sinceritate. Bilanțul unui mandat și planurile pentru oraș, in urmatorii patru ani Candidatul PNL pentru Primaria Alba Iulia, actualul primar Gabriel Pleșa a venit joi in studioul Alba24. L-am invitat pentru a discuta impreuna cu el despre aceasta candidatura, mai…

- &"Toate realizarile pe care le-am avut în acești trei ani și jumatate, dar și toate proiectele pe care le avem depuse pentru a atrage fonduri extrabugetare, care vizeaza dezvoltarea Câmpinei în toate domeniile și pe toate doresc sa le duc la bun sfârșit&", a explicat Alin Moldoveanu…

- Politica romaneasca e intr-o continua degradare: doua cele mai mari partide transformate intr-o coaliție nu reușesc sa ofere un candidat credibil capitalei acestei țari. Practic Cetațeanul turmentat din piesa lui Caragiale a devenit Candidatul turmentat.Cetațeanul turmentat este, dupa cum bine știm, …

- • A crescut, totuși, numarul celor care cred ca lucrurile se indreapta intr-o direcție buna Puțin peste 30% dintre romani cred ca in Romania lucrurile se indreapta intr-o directie buna, procentul fiind in crestere fata de acum 10 ani, dar si fata de acum o luna, conform unui sondaj realizat de INSCOP…

- Directia tarii 30,8% dintre romani cred ca Romania se indreapta intr-o directie buna (fata de 25,5% in martie si 24,8% in ianuarie), in timp ce 62,5% sunt pesimisti in legatura cu viitorul tarii (fata de 70,6% in martie si 69,7% in ianuarie). 6,7% reprezinta ponderea non-raspunsurilor (comparativ cu…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri ca a discutat cu liderul PNL, Nicolae Ciuca, si au ajuns la concluzia ca Robert Negoita este un candidat foarte bun al aliantei PSD – PNL la Primaria Sectorului 3 si asa va ramane. Prim-ministrul a fost intrebat, in timpul vizitei sale in Emiratele Arabe Unite,…

- Nu exista nicio indoiala ca Vladimir Putin, aflat la putere de la inceputul acestui secol, se indreapta fara emotii spre realegere in cadrul votului national care a inceput la 15 martie, asigurandu-si astfel un al cincilea mandat si un al treilea deceniu complet ca lider suprem al Rusiei. Odata cu moartea…