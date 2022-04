Stiri pe aceeasi tema

- Simona Gherghe impreuna cu fiica ei nu traverseaza deloc o perioada buna a vieții, asta fiindca recent au descoperit ca se confrunta din nou cu o serie de probleme de sanatate. Iata cum s-a afișat prezentatoarea de la Mireasa și fetița ei chiar in fața comunitații de pe rețelele de socializare. Fanii…

- Mai sunt doar cateva zile pana cand Irina Diaconescu iși va strange in brațe fetița. Frumoasa influencerița urmeaza sa dea naștere celui de-al doilea copil in perioada urmatoare, insa se pare ca se confrunta cu cateva probleme de sanatate. Iata ce a marturisit iubita lui Cristi Manea!

- Reteaua de socializare a lui Donald Trump, Truth Social, lansata de doar cateva zile, risca sa se confrunte deja probleme juridice, deoarece logoul societatii - o majustucla ”T” alba sparta, pe un fond albastru - seamana puternic cu cel al intreprinderii britanice de panouri solare pe camioane Trailar,…

- Fratele Soranei Rotundu, mama careia autoritatile daneze i-au preluat bebelusul, a povestit pe o retea de socializare ca a reusit sa-si viziteze astazi sora in inchisoare. Potrivit lui Beni Cojocaru, femeia, suspectata ca si-a agresat copilul, intampina mari probleme de adaptare in penitenciar pentru…

- Gina Pistol a cerut ajutorul comunitații sale din mediul online. Indragita prezentatoare TV a povestit ca mai mult de o saptamana se confrunta cu dureri puternice. Iubita lui Smiley are probleme de sanatate, dupa ce a inceput o dieta.De cateva zile, Gina Pistol se confrunta cu probleme de sanatate.…

- Antonia și-a speriat marea comunitate de care se bucura pe rețelele de socializare, asta imediat dupa ce a facut publica o postare cu un mesaj destul de dur. Iata cui ii este adresat, dar și cu ce probleme se confrunta frumoasa soție a lui Alex Velea!

- Nicoleta Nuca și-a ingrijorat marea comunitate de care se bucura in mediul online in cursul acestei zile. Indragita artista s-a fotografiat cu perfuzia la mana, moment in care fanii s-au panicat și i-au trimis numeroase mesaje. Ce se intampla, de fapt, cu cantareața!