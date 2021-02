Stiri pe aceeasi tema

- Florinel Coman (22 de ani) a comis-o, chiar intr-un moment in care forma sa sportiva e una ingrijoratoare. „Perla” lui Florinel Coman s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost surprins gonind pe A2 cu 165 km/h și fara permis de conducere. Fotbalistul de pe urma caruia Gigi Becali spera sa se imbogațeasca…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a oferit o reacție halucinanta cand a aflat ca Florinel Coman (22 de ani) a fost prins de polițiști fara permis de conducere pe Autostrada Soarelui, in timp ce gonea cu 165 km/h, anunța gsp.ro. Becali a parut ca trece lejer cu vederea ilegalitatea comisa de Florinel…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a oferit o reacție halucinanta cand a aflat ca Florinel Coman (22 de ani) a fost surprins de polițiști fara permis de conducere pe Autostrada Soarelui, in timp ce gonea cu 165 km/h. „Nu ca nu are carnet, dar are carnet luat in alta țara. E valabil și in Africa. El a luat…

- Polițiștii de la Rutiera l-au prins pe Florinel Coman, vedeta de la FCSB, circuland cu viteza pe Autostrada Soarelui. Totul s-a petrecut pe A2, la km 75, pe sensul Constanta catre Bucuresti. Fotbalistul a fost inregistrat de aparatul radar, cu viteza de 165 km/h. Sportivul a prezentat…

- Cazul jucatorilor echipei de fotbal Astra Giurgiu acuzati de dopaj a ajuns si la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), instanta de la Lausanne urmand sa se pronunte asupra anularii suspendarii dictate de Agentia Nationala de Anti-Doping (ANAD) pana la o decizie definitiva, a declarat, vineri, pentru…

- Medicul Adriana Pistol (foto) a comentat cazul focarului de la Școala 28 din București. Ea spune ca focarul s-a creionat si definit deja. „Este clar un focar care este datorat acestei tulpini, B.1.1.7. Cel putin primele patru persoane identificate au si intrat in procesul de secventiere la…

- Totul s-a intamplat in jurul orei 15:00, in centrul Capitalei. Polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112 și au ajuns imediat la fața locului.Femeia și barbatul au fost injunghiati intr-un bloc de pe bd. Kogalniceanu. Cand au ajuns echipajele de prim-ajutor, cei doi erau conștienți și cooperanți,…

- Incidentul din Sectorul 4 - unde asupra unui tramvai plin cu pasageri s-a tras cu un proiectil deocamdata necunoscut - pare sa fi avut loc dupa ce un individ inca neidentificat ar fi folosit o prastie cu bila de rulment. Initial, s-a vehiculat ipoteza ca s-ar fi tras cu arma asupra tramvaiului, dar…