Stiri pe aceeasi tema

- Muntenegru - Romania 2-0 in Liga Națiunilor » Edward Iordanescu, 43 de ani, incepe catastrofal mandatul pe banca naționalei. GSP a deplasat o echipa de 4 jurnaliști la Podgorica. Vlad Nedelea, Viorel Tudorache, Raed Krishan (foto) și Iosif Popescu (video) transmit din Muntenegru cele mai tari informații…

- Cu o luna inaintea meciurilor din Liga Națiunilor, selecționerul Edi Iordanescu tot mai cauta fotbaliști pentru patru posturi: fundaș dreapta, fundaș central, mijlocaș defensiv și atacant. Romania va juca pe 4 iunie in Muntenegru prima partida oficiala cu Edi Iordanescu pe banca și antrenorul mai are…

- Selectionerul de 43 de ani a terminat perioada de acomodare si de testarea jucatorilor. Incepand din luna iunie, vor fi meciurile din Liga Natiunilor. Si, la ce a aratat Romania cu Grecia (0-1) si cu Israel (2-2) e jale!

- Romania a remizat in Israel, scor 2-2, in a doua partida amicala cu Edward Iordanescu la timona, dupa 0-1 cu Grecia. Cicaldau a marcat primul gol din mandatul noului selectioner, in urma unei pase excelente din partea lui Man in minutul 10. Romania si-a dublat avantajul in minutul 23. Chiriches a recuperat…

- Selecționerul Edward Iordanescu (43 de ani) a primit și vești bune inaintea amicalului cu Israel. Israel – Romania incepe, astazi, de la ora 20:45, la Netanya. Partida amicala, a doua cu Edward Iordanescu pe banca, va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe ProX. Cristian Manea și Dennis Man, doi…

- Selecționerul Edward Iordanescu, 43 de ani, a pierdut primul meci pe banca naționalei, amicalul cu Grecia, scor 0-1, și este deja sub presiune. Pentru tricolori urmeaza trei meciuri in deplasare. Marți, testul cu Israel, apoi, la inceputul lunii iunie, primele jocuri din Liga Națiunilor, cu Muntenegru…

- Antrenorul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca e in garda din toate punctele de vedere in ceea ce priveste debutul sau ca selecționer in partida amicala de vineri, cu Grecia. „Este un joc pe care il asteptam cu entuziasm. Printre…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal, Edward Iordanescu, a convocat 26 de jucatori pentru meciurile amicale pe care Romania le va sustine luna aceasta cu Grecia si Israel, potrivit site-ului FRF. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…