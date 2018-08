Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Dinamo a invins, luni seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa FC Viitorul, in ultimul meci al etapei a patra a Ligii I.Golul a fost marcat de Mahlangu, in minutul 34, scrie news.ro. 1-0: Mahlangu a inscris din cinci metri, dupa o pasa de la Popa, care a trecut in…

- FC Viitorul le-a prelungit contractele lui Ianis Hagi (19 ani), Denis Draguș (19 ani) și Tudor Baluța (19 ani). Gica Hagi s-a asigurat ca actualele staruri ale Viitorului nu vor dezerta. Ianis Hagi, rascumparat de tatal sau de la Fiorentina in iarna, Denis Draguș, cel mai in forma fotbalist, autor a…

- Cornel Dinu și Basarab Panduru au analizat prima etapa din sezonul 2018-2019 din Liga 1 și s-au declarat dezamagiți complet. "Concluzia e oarecum nefasta. A fost o etapa in care s-au marcat 11 goluri. In nicio etapa din sezonul trecut nu s-au marcat doar 11 goluri. E un record nefast. Un al doilea aspect…

- FC Viitorul castigase in prima mansa cu scorul de 2-0, iar in faza urmatoare va infrunta echipa olandeza Vitesse Arnhem. Jucatorii antrenati de Gica Hagi au facut un meci destul de modest, si-au creat unele ocazii mari de gol, insa le-au ratat. Prima oportunitate a partidei a venit in min. 5, cand Hennetier…

- Gica Hagi iși ține jucatorii in priza: ”Calificarea nu e jucata. Sa fim serioși in continuare”. Viitorul Constanța a deschis traseul european al echipelor romanești cu o victorie lejera in deplasare, scor 2-0 , contra celor de la Racing Union (Luxemburg), in turul preliminar din Liga Europa. „Am tratat…

- Viitorul și-a stabilit programul de candonament pentru vara lui 2018. Viitorul Constanta va disputa mai multe partide de verificare in cadrul stagiului de pregatire pe care il va efectua in Polonia, printre care si cu campioana Legia Varsovia si vicecampioana Jagiellonia Bialystok, potrivit site-ului…

- Selectionerul Cosmin Contra a declarat, miercuri, la FRF TV Raport de Joc, ca din punctul sau de vedere Ianis Hagi (FC Viitorul) nu este pregatit in acest moment sa vina la echipa nationala.Gheorghe Hagi l-a criticat dur la 11 mai pe Cosmin Contra pentru ca nu l-a convocat pe fiul sau, Ianis…

- Cornel Dinu crede ca Ianis Hagi ar fi meritat convocat in echipa naționala a Romaniei și ca selecționerul Cosmin Contra este influențat de anumiți impresari in luarea deciziilor. "Eu ma indoiesc. Ma indoiesc de corectitudinea convocarilor. Ianis a avut intr-adevar un anumit bum cand s-a intors de la…