- Cornel Dinu (71 de ani) a trimis catre Gazeta Sporturilor o scrisoare dupa reacțiile aparute ca urmare a dezvaluirilor despre aranjamentele facute de Dinamo in cupele europene. Context: : Dinu, antrenor secund al „cainilor” in sezonul 1983-1984, a dezvaluit pentru GSP ca multe dintre performanțele europene…

- Dezvaluirile facute de Cornel Dinu pentru GSP.RO au facut valuri printre foștii jucatori ai lui Dinamo. Aceștia au reacționat rand pe rand, surprinși fiind de declarațiile „Procurorului”. ...

- Costel Orac (61 de ani), fostul fotbalist al lui Dinamo, a vorbit despre duelul „cainilor” cu Liverpool din returul semifinalei CCE, sezonul 1983-1984, la fix 36 de ani de la disputarea manșei secunde, 1-2 (1-3 la general). ...

- Cornel Dinu, fost antrenor și jucator la Dinamo, continua seria de acuze la adresa lui Ionuț Negoița, finanțatorul „cainilor”, dupa ce acesta a anunțat ca echipa e in pericol sa nu obțina licența pentru sezonul viitor. „Procurorul” a vorbit despre situația financiara a lui Dinamo și l-a acuzat pe Ionuț…

- Cornel Dinu, fost jucator și antrenor la Dinamo, a avut o reacție vehementa la adresa finanțatorului echipei, Ionuț Negoița, pe care l-a jignit. „Procurorul” a vorbit in termeni duri și jignitori despre situația lui Dinamo și despre decizia lui Ionuț Negoița de a nu mai baga bani in club. „Vorba unui…

- Cu 3 echipe calificate in primavara europeana, faza sferturilor de finala, sezonul 1988/1989 a ramas unic in istoria fotbalului romanesc. Astfel, in martie, Steaua avea sa o intalneasca in CCE pe IFK Goteborg, Dinamo pe Sampdoria in Cupa Cupelor, iar in UEFA, Victoria lui Florin Halagian da peste Dynamo…

- Costin Ștucan l-a avut invitat la GSP Live in aceasta dimineața pe Alexandru Stan (20 de ani), fotbalist trecut pe la cluburi precum Steaua, Dinamo și CSU Craiova. Tanarul mijlocaș a acuzat dur echipele din fotbalul romanesc, acesta marturisind ca a fost refuzat de mai multe cluburi din Romania din…

- Cornel Dinu, 71 de ani, fostul mare jucator al lui Dinamo, l-a criticat pe Mircea Rednic (57 de ani), actualul antrenor al lui Poli Iași. „Procurorul” a vorbit imediat dupa infrangerea suferita de moldoveni contra Viitorului, scor 1-2 (Omoh '2 / Zoua '80, G. Iancu '85). „Rednic face același lucru pe…