- Victor Dinicu, fiul patronului pensiunii in varsta de 11 ani, a pierit in incendiul de la Ferma Dacilor din satul Tohani, Prahova. Acesta s-ar fi aflat la etajul pensiunii in momentul incendiului. Victor juca hochei la Brașov. Potrivit surselor noastre, acesta era un jucator promițator. Ii placea foarte…

- Cornel Dinicu este patronul pensiunii Ferma Dacilor din Prahova, care a ars complet in aceasta dimineața. Printre victimele incendiului se afla și unul dintre copiii sai. Barbatul este unul dintre cei mai cunoscuți interlopi din anii 2000.

- In aceasta dimineața, in localitatea Tohani s-a produs un incendiu la un operator economic cu funcțiuni de cazare și restaurant. Pentru gestionarea situației operative, la nivelul județului Prahova a fost activat Planul Roșu de Intervenție. Astfel, au fost angrenate urmatoarele forțe de intervenție:…

- Un incendiu de proportii a izbucnit, marti dimineata, la o pensiune din comuna prahoveana Gura Vadului, sat Tohani. Opt persoane au ramas blocate in flacari, dupa ce incendiul a cuprins intreaga cladire. Trei oameni, un copil și doi adulți, au fost gasiți carbonizați. Alte doua persoane au suferit arsuri…

- Antena 3 a difuzat marți dimineața primele declarații de la fața locului date de soacra patronului complexului turistic Ferma Dacilor.Femeia a declarat ca fiica ei, care este și patroana pensiunii, a simțit miros de fum. Femeia a reușit sa se salveze pe ea, un copil și soțul. Al doilea copil a murit,…

- Un incendiu de proportii a izbucnit, marti dimineata, in jurul orei 5,30, la Ferma Dacilor din comuna prahoveana Gura Vadului, sat Tohani. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie. La fata locului au fost mobilizate zece autospeciale de stingere, patru autospeciale de prima interventie si…

- Dimineața celei de-a zoua zile de Craciun a adus o tragedie de proporții - un incendiu devastator la o pensiune din localitatea Tohani, aparinand de comuna Gura Vadului, din Prahova, a dus la pierderea a cel puțin doua vieți, dintre care și a unui copil.