- Potrivit surselor Gandul, Cornel Dinicu, patronul Fermei Dacilor, și-ar dori sa-l infieze pe unicul fiu ramas in viața al prietenului sau, fostul bodyguard Lucian Pif, care a pierit alaturi de ceilalți doi baieți ai sai in flacarile care au mistuit Ferma Dacilor. Baiatul in varsta de 16 ani mai avea…

- Angajații de la Ferma Dacilor fac dezvaluiri și fac publice informațiile pe care le au. O persoana care a lucrat acolo a facut dezvaluiri surprinzatoare, spunand tot ce știe despre neregulile facute de Cornel Dinicu și asociații sai. Hotelul avea mai multe probleme grave.

- Patronul pensiunii Ferma Dacilor, Cornel Dinicu, a postat pe pagina pensiunii un lung mesaj pe care-l numeste spovedanie publica si singurul mod de a spune adevarul, asteptandu-se sa fie arestat dupa imnormantarea fiului sau. El a transmis condoleante familiilor celor care au fost in pensiune in noaptea…

- Patronul pensiunii Ferma Dacilor, Cornel Dinicu, a postat pe pagina de Facebook a pensiunii un lung mesaj pe care-l numeste spovedanie publica si singurul mod de a spune adevarul, asteptandu-se sa fie arestat dupa imnormantarea fiului sau. El a transmis condoleante familiilor celor care au fost in pensiune…

- Anca este tanara din Calarași care a venit la petrecerea tinerilor fotbaliști fara sa iși anunțe tatal antrenor.Cristian Gavrila a fost chemat la fața locului sa confirme daca are vreo ultima veste de la fiica sa handbalista.Anca avea 20 de ani, era o studenta model și a moștenit pasiunea pentru sport…

- Deși a fost prezentat ca patron al „Fermei Dacilor”, pensiunea care a luat foc in a doua zi de Craciun 2023, și a acordat interviuri in aceasta calitate, Cornel Dinicu nu apare in actele de la Registru Comerțului.

- Controversatul om de afaceri Cornel Dinicu, patronul complexului „Ferma Dacilor”, care a ars intr-un incendiu mistuitor in a doua zi de Craciun, povestea in urma cu un an cum și-a construit pensiunea.

- Tragedie de nedescris in a doua zi de Craciun! Un incendiu de proportii a izbucnit, marti dimineata, 26 decembrie, la pensiunea ‘Ferma Dacilor’ din comuna prahoveana Gura Vadului, sat Tohani. 26 de persoane se aflau in momentul respectiv in locație, dintre care 3 au fost gasite carbonizate. Pensiunea…