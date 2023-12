Stiri pe aceeasi tema

- „Ne-au dat foc. Sa ne faca rau, sa ne distruga. Nu sa ma omoare” - este reacția de ultima ora a patronului de la Ferma Dacilor , Cornel Dinicu, cu o zi inainte de inmormantarea fiului. Acesta acuza ca focul a fost pus intenționat.Intre timp, noi informații apar in cazul tragediei de la Ferma Dacilor.…

- O ancheta dificila, care abia a inceput, dar care a scos deja la iveala ca Ferma Dacilor a primit turisti, ani de zile, fara acte de functionare si fara autorizatie de constructie.Potrivit u nor surse judiciare , patronul Cornel Dinicu ar fi furat curent, neavand un contract oficial de furnizare energie…

- La o zi dupa tragedia care a zguduit localitatea Tohani și intreaga țara, patronii pensiunii „Ferma Dacilor” au rupt tacerea. In urma incendiului devastator in care 7 persoane, inclusiv 3 copii, și-au pierdut viața, proprietarii complexului turistic, Cornel Dinicu și familia sa, și-au exprimat durerea…

- In urma incendiului devastator de la pensiunea „Ferma Dacilor” din Tohani, județul Prahova, autoritațile se confrunta cu o situație dramatica. Pana in prezent, 7 persoane, dintre care 3 copii, au fost gasite decedate in ruinele complexului turistic. Echipele de salvare continua cautarile pentru a gasi…

- Detalii din dosarul clasat al DNA pe controlul ISU Prahova de la Ferma Dacilor: Cornel Dinicu ar fi oferit in august 2019, cu titlu de foloase necuvenite, contravaloarea consumatiei pentru masa de protocol a ISU Prahova, informaza Mediafax.In iulie 2019, ISU Prahova ar fi facut doar un control formal…

- La cateva ore dupa incendiul devastator de la Pensiunea Ferma Dacilor din comuna Gura Vadului, acolo unde șase persoane, inclusiv un copil, și-au pierdut viața, Patriarhia Romana și-a exprimat profundul regret pentru victimele incidentului. Ce mesaj au trimis reprezentanții bisericii in memoria sufletelor…

- Marți dimineața, un incendiu masiv a distrus complet Ferma Dacilor, un complex turistic de renume situat in comuna prahoveana Gura Vadului, sat Tohani. Astfel, proprietarul complexului, omul de afaceri, Cornel Dinicu, a suferit o pierdere semnificativa. Ce profit a avut anul trecut afacerea? Ferma Dacilor,…

- Tragedie de nedescris in a doua zi de Craciun! Un incendiu de proportii a izbucnit, marti dimineata, 26 decembrie, la pensiunea ‘Ferma Dacilor’ din comuna prahoveana Gura Vadului, sat Tohani. 26 de persoane se aflau in momentul respectiv in locație, dintre care 3 au fost gasite carbonizate. Pensiunea…