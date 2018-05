Un tanar de 26 de ani din Barlad a fost condamnat de judecatorii Tribunalului Vaslui la 2 ani si 11 luni inchisoare, fiind acuzat ca si-a transformat casa bunicilor de la tara intr-un laborator pentru prepararea drogurilor. Velu Cornel Maftei (26 ani) a fost arestat in decembrie 2017, sub acuzatia de trafic de droguri, dupa […] The post Cornel din Barlad era in casa bunicilor, cand a auzit batai in ușa. S-a uitat pe vizor și a incremenit. Cine venise sa-i faca o vizita appeared first on Cancan.ro .