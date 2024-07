Fostul director administrativ al USAMV Cluj-Napoca, Lucian Naș, a depus o plangere impotriva rectorului universitații clujene, acuzandu-l de utilizarea frauduloasa a fondurilor europene destinate unui proiect in construcție in comuna Jucu. Proiectul, intitulat „Modernizarea infrastructurii educaționale universitare de nutriție și patologie animala a USAMV Cluj-Napoca la JUCU”, in valoare de peste 30 milioane de lei, […] The post Cornel Catoi, rectorul USAMV, este acuzat de frauda intr-un proiect de cercetare in valoare de peste 30 milioane de lei appeared first on Puterea.ro .