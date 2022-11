Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult, una dintre fete a refuzat la un moment dat sa mai mearga la școala din cauza acestei situații.Pe masura ce investigatia jurnalistica a avansat, au iesit la iveala și alte apucaturi dubioase ale celui care ar fi trebuit sa fie un exemplu pentru elevii sai.Se pare ca profesorul Bleaja are aceste…

- Politic Dupa acuzațiile de comportament dubios fața de eleve, Cornel Bleaja nu a renunțat la mandatul de consilier județean noiembrie 9, 2022 14:41 Dezvaluirile aparute in spațiul public referitoare la consilierul județean Cornel Bleaja (care a ocupat, in trecut și funcția de vicepreședinte al Consiliului…

- In cartea "Duplicitarii", istoricul serviciilor secrete, Cristian Troncota, scria ca ipoteza iradierii are un argument greu de combatut: faptul ca trei din cei patru ofițeri care-i asigurau garda personala lui Dej au murit de cancer.Oficial, Gheorghe Gheorghiu-Dej a murit in patul lui, din cauza naturale.Chiar…

- Crima șocanta in județul Teleorman. Doi tineri, care erau iubiți, au fost uciși in propria locuința. Cadavrele celor doi au fost descoperite intr-o casa parasita, la zeci de kilometri distanța. Polițiștii au reținut deja principalul suspect.

- Laura Codruța Kovesi a dezvaluit ca s-a casatorit in urma cu cațiva ani cu „un prieten din Romania” care „a lucrat in privat”, negand informațiile ca ar forma un cuplu cu un fost ofițer de la Serviciul de Protecție și Paza (SPP). Șefa Parchetului European a oferit și cateva detalii din mariajul sau,…

- Un tanar din Viile Tecii a fost reținut ieri dupa ce a omorat un caine. Acesta ar fi cunoscut ca un tanar problematic. Acesta ar fi mers inclusiv la școala cu un cuțit, și nu doar o data! Un caz șocant a ieșit la iveala ieri. Polițiștii au reținut un tanar de 18 ani din Viile Tecii. Acesta ar fi omorat…

- „Nu ne-am așteptat la acest premiu”, spune pentru Libertatea directorul executiv al Centrului pentru libertați civile din Ucraina, Oleksandra Romanțova, dupa ce a aflat ca organizația sa a caștigat astazi premiul Nobel pentru Pace 2022. In acest an, premiul Nobel pentru Pace este imparțit intre trei…

- A pașit pragul micuței noastre biserici cu o forța interioara specifica luptatorilor. Fetița aceasta frumoasa, deși in carje, era toata determinare. Felicia are 15 ani și, intr-un fel, 5 septembrie 2022 a fost prima ei zi de școala. Pentru ca are ???? ???????????????????? ????????????????????????????????????̆,…