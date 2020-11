Stiri pe aceeasi tema

- Corneea ochiului uman poate sa reziste la infectarea cu noul coronavirus, sugereaza un studiu publicat in revista Cell Reports de cercetatorii de la Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii Washington din St. Louis, informeaza Xinhua, potrivit Agerpres.

- Un studiu care a analizat mai mult de 5.000 de pacieni de la un spital din Texas arata ca 99,9% din infectii au fost cauzate de mutatia noua, numita D614G. Teoria conform careia SARS-CoV-2 poate suferi mutatii mult mai contagioase nu este noua, a aparut in Wuhan anul trecut. D614G…

- Thrillerul de actiune "Honest Thief", produs de compania Open Road Films, s-a mentinut pentru al doilea weekend consecutiv pe primul loc in box-office-ul nord-american cu incasari de 2,35 milioane de dolari, obtinute in urma proiectiilor realizate in 2.502 de cinematografe, potrivit datelor transmise…

- Candidatul aflat pe listele PSD la Camera Deputatilor a fost intrebat daca tatal sau a fost in aparatul fostei Securitati, iar el a confirmat. "Da, a lucrat pana in 1949, in iunie. Eu nu știu foarte multe lucruri, am aflat despre aceste lucruri cand eram student". "Tatal meu a terminat Facultatea…

- Un studiu australian publicat marti a dezvaluit modalitatea prin care bacteriile sunt capabile sa incalce regulile evolutiei pentru a dezvolta rezistenta la antibiotice, relateaza Xinhua. Conform teoriei traditionale privind evolutia, transmiterea genelor se face de la parinte la descendenti,…

- Coronavirusul poate persista in sistemul digestiv al pacientilor vindecati de COVID-19, chiar daca acestia nu prezinta simptome, conform constatarilor unui studiu realizat la Universitatea Chineza din Hong Kong, citat luni de agentia Xinhua, preluata de Agerpres.CITEȘTE ȘI: Cum iți distrugi creierul…

