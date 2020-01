Stiri pe aceeasi tema

- Americanca Mikaela Shiffrin a castigat sambata proba feminina de slalom urias de la Lienz (Austria), din cadrul Cupei Mondiale de schi alpin, bifand astfel cel de-al 63-lea succes al carierei potrivit Agerpres Dupa un esec incredibil pe 17 decembrie, in Franta, la Courchevel, unde s-a situat abia…

- ​Sportivul italian Dominik Paris a câstigat, vineri, proba de coborâre de la Bormio (Italia), pentru a patra oara în cariera si a treia oara consecutiv în Cupa Mondiala de schi alpin, potrivit AFP, citat de Agerpres.Paris (30 ani) a fost înregistrat cu timpul de…

- Sala de sport “Silvania” din Simleu Silvaniei a gazduit zilele trecute prima editia a “Cupei Mos Craciun”, un eveniment organizat de Asociatia Judeteana de Fotbal (AJF) Salaj. Competitia s-a desfasurat la categoria 2012, participand sase echipe: CS Viitorul Zalau, Rapid Jibou, Sportul Simleu, Abba Jibou,…

- Italianca Dorothea Wierer este in forma maxima in noul sezon al Cupei Mondiale de biatlon. Sportiva de 29 de ani a castigat a doua etapa in proba de sprint, cursa de 7,5 kilometri, care s-a desfasurat in localitatea Hochfilzen, din Austria.

- Norvegianul Henrik Kristoffersen a castigat duminica proba masculina a slalomului de la Levi (Finlanda) din cadrul Cupei Mondiale, bifand astfel cea de-a 16-a victorie a carierei la aceasta disciplina, informeaza Agerpres.Citește și: Presedintele clubului Borussia Dortmund il pastreaza pe…

- Jucatoarea romana de tenis Laura-Ioana Paar si rusoaica Marina Melnikova au castigat proba de dublu a turneului ITF de la Saint-Etienne (Franta), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce au...