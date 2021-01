Stiri pe aceeasi tema

- In plin razboi al controverselor legate de liberalizarea pieței de energie, Electrica Furnizare face o mutare inteligenta in zona de eficientizare a relației cu clienții. Pentru modificarea contractelor existente, compania renunța la procedurile birocratice clasice și anunța ca va procesa…

- Consiliul de Administrație al CONPET SA, format din Florin Cristian Gheorghe președinte și membri Aurelian Claudiu Popa, Daniel Gavrila Florin, Adrian Mihai Albulescu, Ciprian Constantin Iacob, Darius Meșca și Marian Nicușor Buica, l-a demis azi, in jurul orelor 14.00, surprinzator, fara vreo argumentație…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) va da in folosinta, de joi, un call-center pentru a veni in ajutorul consumatorilor interesati de liberalizarea pietei de electricitate, au declarat, miercuri, reprezentantii ANRE. „Este vorba despre o linie telefonica dedicata special liberalizarii,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) va da in folosinta, de joi, un call-center pentru a veni in ajutorul consumatorilor interesati de liberalizarea pietei de electricitate, au declarat reprezentantii ANRE.„Este vorba despre o linie telefonica dedicata special liberalizarii, pentru…

- Piata de electricitate a devenit complet liberalizata incepand de vineri, 1 ianuarie 2021, ceea ce inseamna ca romanii nu mai platesc preturi stabilitate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE), ci trebuie sa compare si sa-si aleaga oferta care li se potriveste cel mai bine, potrivit…

- A fost publicata in Monitorul Oficial decizia numirii lui Marius Alexandru Dragu director general al BTT Perla Costinestiului Consiliul de Administratie al BTT Perla Costinestiului s a intrunit la data de 21 octombrie in sedinta, fiind luata Decizia nr. 14, care a fost publicata recent in Monitorul…

- Ion Sterian, directorul general Transgaz, a obtinut Premiul “Personalitatea anului in energie”, la Gala Financial Intelligence 2020, potrivit financialintelligence.ro. Ion Sterian este un manager care a avut performante extraordinare, chiar si in acest an atipic, afectat de pandemia de Covid.…

- Directorul general al bancii italiene UniCredit, Jean Pierre Mustier, se va retrage la incheierea mandatului sau, in aprilie 2021, transmite Reuters, potrivit news.ro. Presedintele desemnat al bancii, Pier Carlo Padoan, si consiliul de administratie vor cauta, la nivel intern si extern, un…