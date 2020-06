Stiri pe aceeasi tema

- Circa 10.000 de rezervari au fost facute de turisti pentru a petrece prima saptamana din luna iunie in statiunile de pe litoralul romanesc, a informat, sambata, presedinta Federatiei Asociatiilor de Promovare Turistica (FAPT), Corina Martin. "Romanii iau deja cu asalt agentiile de turism,…

- Vara care incepe in curand va fi, cu siguranța, una diferita. Puțin probabil sa putem pleca in vacanțe in strainatate și chiar daca o vom putea face, va fi mult mai complicat decat de obicei, din cauza...

- Protestatarul au declarat pentru Romania TV ca gestul lor este indreptat impotriva felului in care autoritatile gestioneaza actuala criza generata de coronavirus, reclamand totodata faptul ca populatia este supusa unor abuzuri. "Este un protest fata de masurile abuzive ale statului, multe…

- Operatorii din turism, ingrijorați Foto anat.ro Reprezentantii patronatelor de pe litoral îi cer Guvernului sa urgenteze elaborarea unor reguli în domeniul turistic pentru noul sezon estival, în contextul epidemiei de COVID-19. O propunere vizeaza testarea rapida a turistilor…

- Operatorii din turism au inceput sa inregistreze deja foarte multe rezervari de vacante, unele chiar pentru primul weekend dupa ridicarea restrictiilor de deplasare, respectiv in perioada 15 - 17 mai, a declarat, luni, Corina Martin, presedintele Federatiei Asociatiilor de Promovare Turistica din Romania…

- Operatorii din turism au inceput sa inregistreze deja foarte multe rezervari de vacante, unele chiar pentru primul weekend dupa ridicarea restrictiilor de deplasare, respectiv in perioada 15 - 17 mai, a declarat, luni, Corina Martin, presedintele Federatiei Asociatiilor de Promovare Turistica din Romania…

- Angajatii sezonieri din turism aveau doar sase luni salariu, iar restul de sase luni traiau, de obicei, din somaj, iar in conditiile actualei legislatii in domeniu, ei risca sa nu poata intra in somaj anul acesta, a declarat presedintele Federatiei Asociatiilor de Promovare Turistica din Romania (FAPT),…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 158 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza:Spania – 50 locuri de munca pentru: muncitor agricol;Germania – 43 locuri de munca pentru: asistent stomatologie, bucatar, camerista/roomboy, lucrator in producția de…