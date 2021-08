Jurnalistul Corina Dragotescu, stabilit in SUA de mai mulți ani, explica infracțiunea pentru care Florin Cițu a stat in inchisoare și a platit amenda, dar face și un comentariu amar, in final, in care compara scandalul lui Cițu cu situația in care s-ar putea afla un cetațean obișnuit. “Asa, pentru stiinta. In SUA sunt trei […] The post Corina Dragotescu: “Ma gandesc ca sunt alții care au baut mai mult pentru un post de prim ministru” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .