Corina Drăgotescu, după atacul lui Iohannis la PSD: Să spui așa ceva... e o ENORMITATE! Jurnalista a spus ca este o enormitate sa declari ca PSD este singurul vinovat pentru guvernarea proasta din ultimii 30 de ani, din moment ce s-au perindat la putere și politicieni de la alte partide. Corina Dragotescu a facut niște calcule din care reieșit faptul ca la guvernare au fost mai mulți lideri ai dreptei decat ai stangii. ”Pot sa inteleg multe in parametri de campanie electorala, dar chiar sa spui ca PSD e unicul vinovat pentru guvernarea proasta a ultimilor 30 de ani (rotunjiti) mi se pare o enormitate. Am calculat toate guvernele de la adoptarea Constitutiei incoace, deci… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

