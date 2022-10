Corina Crețu vrea să fie și moldoveancă Fiecare europarlamentar de la noi vrea cu orice preț sa mai obțina un nou mandat și, deja, unii dintre ei au inceput sa-și pregateasca terenul pentru alegerile din 2024. Unul dintre europarlamentarii romani a gasit o modalitate inedita de a atrage atenția asupra sa, mai ales ca dorește un nou mandat la Bruxelles. Este vorba despre europarlamentarul Pro Romania, Corina Crețu, care, recent a anunțat ca și-a depus actele pentru obținerea cetațeniei Republicii Moldova, explicand ca are acest drept ca urmașa a bunicilor și strabunicilor dinspre mama, care ar fi fost nevoiți sa paraseasca Basarabia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Franței, Emmanuel Macron și cancelarul Germaniei, Olaf Schulz, pare sa s-au impacat, azi-noapte, la Bruxelles, dupa lungile discuții despre cum sa gaseasca soluții comune pentru a ieftini energia. „Cooperarea dintre Germania si Franta, precum si dintre cancelar si presedinte, este intensa…

- Romania a facut ieri un pas enorm pentru salvarea Republicii Moldova din ghearele neo-sovieticilor prin asigurarea necesarului energetic. Prin OUG 138/2022 adoptat de catre guvernul Ciuca, frații de peste Prut vor primi prioritar energie electrica la un preț plafonat, exact ca cel pe care il platesc…

- Mai mulți angajați de la o casa de pariuri sportive ar fi facilitat castigarea unui numar de 184 de pariuri sportive, prin modificarea fara drept a cotelor de pariuri. Prejudiciul este estimat la 315.000 de lei. Politistii din Bucuresti efectueaza, marti dimineata, sase perchezitii in Capitala si in…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat ca Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei, acum ministrul Familiei, nu poate candida și pentru un nou mandat la Primaria Bucureștiului, și la prezidențiale, deoarece ambele alegeri sunt in același an. Cum alegerile locale și cele prezidențiale sunt…

- Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a efectuat pe 16 august o vizita oficiala in municipiul Balți. De altfel, prima sa vizita in calitate de președinte al Moldovei. Sandu are pe ordinea de zi intalniri cu oamenii de afaceri, cu agenții economici, dar și cu primarul municipiului Balți. Cu edilul…

- Dupa eșecul de la alegerile parlamentare din 2020 și ratarea fuziunii cu Pro Romania, ADLE iși tot cauta drumul și locul pe eșicherul politic de la noi și deja se cam știe ce ii va rezerva viitorul. Fuziunea dintre PNL și ALDE a intrat in impas dupa debarcarea lui Florin Cițu de la șefia liberalilor…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat ca Romania a fost alaturi de țara sa de-a lungul anilor ‘la bine si la greu’.„Ma bucur sa revin la Bucuresti pentru a va transmite personal recunostinta pentru sprijinul neobosit, consecvent si generos pe care Romania ni-l ofera in ultimii ani.…

- Acordul privind reducerea consumului de gaze, la care au ajuns marti statele membre ale Uniunii Europene, va asigura suficiente economii pentru o iarna obisnuita, inclusiv daca Rusia ar sista livrarile de gaze chiar de luna aceasta, a declarat comisarul european pentru energie, Kadri Simson, citat de…