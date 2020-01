Fostul comisar european Corina Crețu spune ca prima provocare politica majora a anului 2020 vor fi alegerile locale, unde spera ca un numar cat mai mare de femei sa ocupe functii de primar.

„In calitate de Comisar European pentru politica regionala, am incurajat participarea femeilor in ceea ce privește deciziile adoptate la nivel local. In fiecare an, am organizat mese rotunde pe tema egalitații de gen in mediul urban, ceea ce imi propun sa organizez și din postura de Membru al Parlamentului European.

In prezent, doar 15% din primarii orașelor europene sunt femei. Oferirea de…