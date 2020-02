Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Corina Cretu, responsabilul Pro Romania pe zona Transilvaniei, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca asa cum un roman are posibilitatea sa aleaga intre mai multe formatiuni politice si un etnic maghiar ar trebui sa aiba libertatea de a alege din…

- Nu se va schimba nimic din punct de vedere al fiscalitatii, indiferent de ce se intampla astazi, iar in buget sunt prinsi atat banii pentru plata salariilor cat si banii pentru plata pensiilor in fiecare luna pana la sfarsitul anului, scrie ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu, pe pagina…

- Ministrul interimar al Justiției, Catalin Predoiu, propus pentru un nou mandat, a declarat marti la audierea din comisiile parlamentare de specialitate, ca parlamentarii PNL au gresit prin abrogarea pensiilor speciale ale magistratilor.„Am trimis la Parlament un punct de vedere. In acord cu…

- Mirela Vaida are trei copii, insa se pare ca iși mai dorește inca unul. Atat ea cat și soțul ei vor sa devina din nou parinți, pestre aproximativ doi ani. Intrebata de Libertatea daca mai are in plan inca un copil, prezentatoarea de televiziune a raspuns: „Toata lumea ma intreaba asta. Exact așa cum…

- "Salut inițiativa Asociației "Moldova Vrea Autostrada" de a solicita Comisiei Europene ca in bugetul UE pentru 2021-2027 sa fie alocați bani pentru infrastructura din regiunea de Nord-Est. Am susținut in nenumarate randuri ca infrastructura din zona Moldovei este extrem de importanta și ca trebuie…

- Europarlamentarul Corina Cretu atrage atentia ca Romania va pierde o mare parte din fondurile pentru infrastructura alocate din bugetul Uniunii Europene. Cretu a declarat vineri ca Romaniei i-au fost alocati zece miliarde de euro pentru infrastructura, insa rata de absorbtie la finalul anului 2019 a…

- Una din carțile valoroase, atat din punct de vedere istoric, cat și din punct de vedere bibliofil, aflata la Secția Colecții Speciale a Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu“ Argeș, este „Historia della Transilvania“. Cu o vechime de 382 de ani, aceasta carte a fost tiparita la Veneția, in anul 1638,…

- Emanuel Ungureanu își dorește ca valorile orașului și memoriile acestora sa fie prețuite și respectate. „Astazi voi propune în ședința extraordinara a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca acordarea titlurilor de cetațeni de onoarea a municipiului Cluj-Napoca pentru…