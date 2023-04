Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Corina Cretu afirma ca vizita la Bucuresti a ministrului de interne din Austria, Gerhard Karner, nu face decat sa demonstreze cat de politizata este tema aderarii la Schengen și nu-i nicio speranța pentru integrare in acest an. “ Schengen -ul nu a fost niciodata legat de tema migratiei,…

- Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, nu s-a razgandit in privința aderarii Romaniei la Schengen. Venit la București, acesta a spus din nou ca sistemul de protecție a frontierelor este nefuncțional și ca nu poate „oferi” o data pentru aderarea la spațiul european de libera circulație.

- Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, a ajuns la București. Pana sa aiba discuții oficiale, in cadrul intalnirii de lucru cu ministrul Lucian Bode, cei doi demnitari s-au aflat, miercuri, impreuna in fața presei, la sediul MAI. Ocazie cu care ministrul Federal de Interne al Austriei a declarat…

- Ministrul austriac de interne Gerhard Karner, care s-a opus admiterii Romaniei in spatiul Schengen, susține ca sistemul Schengen nu funcționeaza și de aceea Austria nu va vota pentru aderarea Romaniei și Bulgariei.”Avem aceasta intrevedere astazi și este foarte important sa ne vedem, mai ales pentru…

- Vizita ministrului de Interne austriac Gerhard Karner la București, care va avea loc miercuri dupa-amiaza, 26 aprilie, va reprezenta „un dezgheț in dialogul romano-austriac”, dar nu se va discuta o data precisa de aderare a Romaniei la Schengen, au declarat surse guvernamentale pentru Libertatea.„Avem…

