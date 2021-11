Stiri pe aceeasi tema

- "In exercitiul financiar 2014-2020, unde au figurat initial aceste spitale regionale, Guvernul Romaniei solicitase ca beneficiar sa fie Ministerul Sanatatii si, avand in vedere tensiunile din tara, autoritatile locale au solicitat, cat eram eu comisar european, sa le preia ele. Dar pe acel exercitiu…

- Ministerul Sanatații anunța ca va organiza concursul de intrare in Rezidențiat in data de 21 noiembrie. Și in acest an, concursul se va desfașura in condiții speciale, provocate de pandemie. Potrivit Ministerului Sanatații, 12.564 candidați s-au inscris la concursul de rezidențiat. Aceștia vor concura…

- Eurodeputata Corina Crețu, fost comisar european, membra a Grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor, atrage atenția ca Romania are restanțe mari la accesarea banilor europeni, inclusiv pentru sanatate. Corina Crețu a evidențiat ca deși Romania a cerut prorograrea termenului pana…

- Romania are restanțe mari la accesarea banilor europeni, inclusiv pentru sanatate. Eurodeputata Corina Crețu, fost comisar european, membra a Grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor, atrage atenția ca deși Romania a cerut prorograrea termenului pana la care poate accesa banii pentru…

- Inca 3 pacienti cu COVID-19 sunt transferati din Romania in Polonia Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. Alti trei pacienti cu COVID-19 sunt transferati,marti seara, 26 octombrie, în Polonia, la Lodz, a informat Ministerul Sanatatii (MS) citat de Agerpres. Este vorba despre doi pacienti care…

- 11 total views Solaris Bus & Coach, lider european in producția de vehicule electrice pentru transport public, va prezenta in premiera in Romania autobuzul pentru transport in comun Urbino 12 cu hidrogen, in cadrul unui tur național. Timp de doua luni, autobuzul Solaris cu hidrogen va fi prezent in…

- Guvernul Romaniei a aprobat, joi 14 octombrie 2021, Memorandumul privind negocierea contractului de finanțare dintre Romania și Banca Europeana de Investiții, in valoare de 305 milioane de euro, pentru susținerea obiectivului d

- PNRR ar putea fi cuvantul anului dupa pandemie. Sunt 29,2 miliarde de euro pe care țara noastra le-a obținut de la U.E. pentru transport sustenabil, educație, sanatate, digitalizare. Planul Național de Redresare si Rezilienta (PNRR) al Romaniei cuprinde 1.350 de pagini, banii ceruți sunt 14,2 miliarde…