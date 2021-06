Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Nasui, ministrul Economiei, susține ca statul roman platește anual peste un milion de euro pentru paza și conservarea unui combinat abandonat din Ucraina. Una dintre firmele beneficiare il are acționar majoritar pe Gigi Becali. Combinatul de la Krivoi Rog este un amplasament abandonat de mulți…

- Sa fim optimiști: Se putea mult mai rau. De voie, de nevoie, cu maratoane și lautari, statul roman vaccineaza mult mai bine decat asfalteaza. Intr-o zi buna, in funcție de trafic și de sistemul de referința ales, putem ajunge la concluzia ca statul roman poate capata și note bune.

- Vaccinarea anti-COVID pentru persoanele care nu sunt considerate vulnerabile ar putea fi facuta contracost, ca in cazul gripei, spune președintele PNL, Ludovic Orban. „Și așa... noi organizam vaccinarea gratuita. Statul roman suporta toate costurile de vaccinare. E o situație excepționala, dar și aici…

- Wizz Air a constestat in ianuarie ajutorul de stat primit de TAROM, iar in urma cu o luna a facut acelasi lucru si in cazul ajutorului primit de Blue Air. Ryanair, cea mai mare companie low-cost din Europa, a deschis procese pentru anularea ajutorelor de stat a 16 companii europene, iar pe 19 mai a…

- TED PROTECT SRL cu sediul in Municipiul Alba Iulia, str. Tulnicului, nr. 16, judetul Alba, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J01/74/2016, CUI RO 35456930, anunța finalizarea implementarii proiectului ”Grant”, proiect nr. RUE 1676, inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital…

- ​Ministerul Energiei, în calitate de acționar, estimeaza ca va obține din dividende și dobânzi peste 2,5 miliarde de lei în acest an, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare al Ministerului Energiei pe anul 2021, document care se afla pe masa…

- “Azi am participat la semnarea contractului pentru construirea (proiectare + executie) drumului expres Galati – Braila. Acesta este un proiect-cheie pentru legarea celor doua municipii, pentru dezvoltarea intregii zone, inclusiv prin conexiunea la podul suspendat peste Dunare si, implicit, la Tulcea”,…

- Ce s-a intamplat vineri, cu actiunea de la metrou, seamana izbitor cu evenimentele din 10 august. Pentru ca n-a fost in stare sa izoleze, anihileze, un grup de 400 de cetateni turbulenti, statul roman a batut, gazat, torturat in 10 august zeci de mii de cetateni pasnici, care manifestau legal si civilizat.…