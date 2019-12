Stiri pe aceeasi tema

- Fostul comisar european Corina Crețu a afirmat ca este ”profund dezamagita” colaborarea cu care a avut-o cu guvernele PSD privind autostrada Targu Mureș - Iași - Ungheni. Ea a relatat o discuție pe care a avut-o cu fostul ministru al Transporturilor Lucian Șova, in care i-a oferit acestuia posibilitatea…

- Corina Cretu a spus sambata, la Iasi, intr-o conferinta de presa, ca PSD a facut un rau imens tarii pe plan extern, iar acest lucru a dus la decredibilizarea Romaniei pe mai multe planuri. Europarlamentarul Pro Romania a povestit un episod petrecut in 2017, cand, in calitate de comisar european, a discutat…

- Europarlamentara Pro Romania Corina Cretu a declarat, sambata, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, ca este "profund dezamagita" de comunicarea avuta cu fostele guverne pe tema autostrazii Targu Mures - Iasi - Ungheni. Cretu a mentionat un episod care ar fi avut loc in anul 2017, cand…

- CSM Bacau – CSM Vaslui, astazi, 18.00 DERBY… Etapa a X-a a Ligii Zimbrilor la handbal masculin programeaza derby-ul Moldovei, dintre CSM Bacau si CSM Vaslui, singurele reprezentante ale provinciei istorice Moldova in prima liga. Partida se joaca astazi, de la ora 18.00, in Sala Sporturilor din Bacau.…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, considera ca regiunea Moldovei are nevoie de o fabrica de automobile. Intr-o declarație politica susținuta in Parlament, Ioan Balan a spus ca de șapte ani și jumatate de cand Romania „a cazut sub napasta guvernarilor PSD”, oportunitațile trec una cate una oportunitațile…

- Rovana Plumb, propunerea Romaniei la postul de comisar european pentru Transporturi, este nevoita sa clarifice diferentele dintre declaratiile de avere depuse in Romania si cele depuse la Uniunea Europeana (UE).

- Președintele Klaus Iohannis a criticat, marți, modificarile aduse in invațamant de miniștrii Educației care au ocupat funcțiile de cand PSD a preluat guvernarea. „Ministrii pe care PSD i-a perindat la Ministerul Educatiei nu au rezistat tentatiei paguboase de a face politici educationale dupa ureche,…