Stiri pe aceeasi tema

- "Au fost întârzieri si nu ma voi feri niciodata sa avertizez statele membre atunci când sunt întârzieri în ceea ce priveste infrastructura pentru investitii importante, dar, acum, BEI a realizat studiile de fezabilitate pentru spitalele de la Cluj si Iasi,…

- Comisarul european pentru dezvoltare regionala, Corina Cretu, spera ca lucrarile de construire la cele trei spitale regionale de urgenta de la Cluj, Iasi si Craiova sa inceapa pana la sfarsitul anului viitor, transmite corespondentul MEDIAFAX.Corina Cretu a declarat, vineri, la Cluj-Napoca,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat ca documentatia necesara spitalelor regionale de la Iasi si Cluj va fi depusa la Bruxelles in luna august, iar pentru spitalul de la Craiova, in aceasta toamna. ‘Chiar acum trei saptamani, cand am fost la Bruxelles, am vorbit despre acest lucru cu comisarul pentru…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a spus ca spera ca pana la sfarsitul anului 2019 sa inceapa constructia a cel putin doua dintre cele trei spitale regionale – Iasi, Cluj, Craiova -, precizand ca exista finantare asigurata. „Eu cred, sper, ca la sfarsitul anului 2019 sa avem deja inceputa constructia…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca spera ca pana la sfarsitul anului 2019 sa inceapa constructia a cel putin doua dintre cele trei spitale regionale - Iasi, Cluj și Craiova - precizand ca exista finantare asigurata....

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat sambata, la Zalau, ca spera ca pana la sfarsitul anului 2019 sa inceapa constructia a cel putin doua dintre cele trei spitale regionale - Iasi, Cluj, Craiova -, precizand ca exista finantare asigurata.

- Premierul Viorica Dancila a anunțat la finalul lunii iunie, in ședința de Guvern, ca realizarea unui spital regional la Timișoara se afla intre cele opt proiecte strategice de investitii care vor fi realizate in parteneriat public-privat. Ministrul Sanatații, Sorin Pintea, a declarat…

- Comisarul european Corina Crețu trage un semnal de alarma foarte puternic pentru Romania. Ea arata ca exista intarzieri foarte mari la construcția spitalelor regionale, din cauza autoritaților romane, care nu...