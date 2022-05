Corina Crețu: România nu are încheiate și negociate cu Comisia…

Romania nu are incheiate si negociate cu Comisia Europeana nici Acordul de Parteneriat, nici Programele Operationale, desi fondurile pentru 2021-2027 pot fi accesate de la 1 iulie 2021, a scris, duminica, europarlamentarul Corina Cretu, pe pagina sa de Facebook . „Acum trei ani, Comisia Europeana prezenta propunerea sa de buget pentru perioada 2021-2027. Exact acum un an, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Pachetul de Coeziune pentru perioada 2021-2027 in valoare totala de 330 miliarde euro – din care Romaniei ii revin aproximativ 28 de miliarde euro. Deci, cele 28 de miliarde de euro din politica…