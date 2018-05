Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila va avea, luni, o intrevedere cu comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Cretu, alaturi de care va face o vizita in judetul Bacau. Intalnirea are loc in contextul in care Corina Cretu a trimis Executivului o scrisoare in care se declara "extrem de ingrijorata" cu…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca va avea o intalnire cu Corina Cretu, comisar pe politici regionale si a discutat deja cu ministrul Transporturilor, in contextul scrisorii transmise de Cretu in care se se vorbeste despre dezangajarii fondurilor UE. ”Stiu despre scrisoarea…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, a criticat in termeni duri slaba activitate a ministrului transporturilor, Lucian Șova, mai ales in privința absorbției fondurilor europene și, in general, a proiectelor de infrastructura. Actualul exercițiu financiar european se apropie de…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a discutat viitorul politicii de coeziune in cadrul Consiliului pentru Afaceri Generale (CAG), care s-a desfasurat joi, la Luxemburg, informeaza Reprezentanta CE in Romania.

- ”Peste 272 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) vor fi investite în constructia sectiunii de autostrada dintre localitatile Sebes si Turda, în apropierea municipiului Cluj-Napoca, în Transilvania, de-a lungul uneia din axele principale ale retelelor…

- Autostrada Sebes – Turda are in total 70 de kilometri si ar fi trebuit finalizata in 2016. Lucrarea este impartita pe patru loturi, dintre care 3 si 4 sunt cele mai avansate, iar pe 1 si 2 se inregistreaza cele mai mari intarzieri. "Peste 272 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, s-a intalnit marti, la Bruxelles, cu premierul Viorica Dancila, intrevederea avand loc in contextul discutiilor aprofundate dintre CE si autoritatile romane privind modalitatile de crestere a absorbtiei si de evitare a dezangajarii de fonduri…

