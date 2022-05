Stiri pe aceeasi tema

- „Intotdeauna nu banii au fost problema. Pentru primul exercitiu financiar 2007-2014, rata de absorbtie a fost de 90%, s-au pierdut 2 miliarde de euro, dar cu eforturi uriase. Eu, cand am venit in 2014, am aprobat toate creditele pe care Romania le avea la acea ora, am fazat tot ce nu se realizase pe…

- Actul normativ are ca obiect de reglementare aprobarea Acordului de imprumut (Mecanismul de redresare si rezilienta) dintre Comisia Europeana si Romania, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 2021 si la Bruxelles la 15 decembrie 2021, in valoare de 14.942.153.000 euro, conform raportului comun al comisiilor…

- Romania a atras 33,1 miliarde de euro in exercitiul bugetar 2014-2020, din cele 48 de miliarde de euro puse la dispozitie, ceea ce inseamna ca aproape 70% din banii care au fost alocati Romaniei au fost atrasi, a declarat, miercuri, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, in conferinta…

- Marcel Ciolacu a amintit de acest act normativ pentru a anunța continuarea investițiilor și a anunțat și pachetul ”Sprijin pentru Romania”, de 4 miliarde de euro, in fata cresterii preturilor.„Stim cu totii ca multe dintre proiectele dumneavoastra de dezvoltare sunt blocate din cauza exploziei preturilor…

- Comisarul pentru Economie al Uniunii Europene, Paolo Gentiloni, vine in vizita la București. Vizita in Romania a comisarului european este programata in perioada 28 – 29 martie 2022. Comisarul Paolo Gentiloni se va intalni cu președintele Klaus Iohannis, cu premierul Nicolae Ciuca, cu președintele Camerei,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, a declarat miercuri ca Romania va mai avea anul acesta doua cereri de plata prin PNRR, de aproximativ 6 miliarde de euro, informeaza AGERPRES . „Anul acesta vom mai avea doua cereri de plata: una in mai, de aproximativ 3 miliarde de euro,…

- Veniturile s-au ridicat la 7,17 miliarde lei, de la 6,5 miliarde lei in anul 2020. Grupul Electrica este un jucator-cheie pe piata de distributie si furnizare a energiei electrice din Romania, precum si unul dintre cei mai importanti jucatori din sectorul serviciilor energetice. Grupul Electrica ofera…