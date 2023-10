Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova a facut pași importanți in procesul de aderare la Uniunea Europeana. Declarația a fost facuta de europarlamentari, in cadrul sesiunii plenare, care are loc in Strasbourg. Astfel, ieri seara au fost discutate cele mai recente progrese ale țarii noastre, iar joi urmeaza sa fie votata…

- Europarlamentarul Corina Cretu a sustinut la Strasbourg, marti seara, in plenul Parlamentului European, ca Republica Moldova este pregatita sa inceapa negocierile de aderare la inceputul anului viitor, avand in vedere atat de reformele care se intreprind, cat si situatia geopolitica, noteaza Agerpres."Interventia…

- Republica Moldova are toate șansele ca miine sa primeasca aviz pozitiv din partea Parlamentului European și in luna decembrie, in urma deciziei Consiliului European, sa inceapa negocierile pentru aderare, a declarat la Radioa Moldova fostul ambasador al RM in SUA, șeful direcției integrare europeana…

- Roberta Metsola spera ca Republica Moldova, alaturi de Ucraina, va putea incepe negocierile de aderare la UE pana la sfarșitul anului, astfel incat cele doua țari sa nu traiasca o dezamagire in acest sens.

- Siegfried Mureșan, la dezbaterea privind Starea Uniunii: Trebuie sa modificam bugetul multianual al UE și sa incepem negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova/ Trebuie sa ne asiguram ca cerealele din Ucraina ajung acolo unde este nevoie și nu afecteaza fermierii din Europa Centrala și…

- Consolidarea dialogului politic in atingerea obiectivului comun de aderare la Uniunea Europeana a fost discutata la intrevederea prim-ministrului Dorin Recean, aflat la Kyiv, cu șeful legislativului ucrainean, Ruslan Stefanchuk. Oficialii au efectuat un schimb de opinii privind evoluțiile recente din…

- Republica Moldova și Israel se pregatesc sa inceapa negocierile pentru semnarea acordului de liber schimb, anunț facut in cadrul unei conferințe de presa susținute la Chișinau de miniștrii de Externe ai celor doua state.

- Republica Moldova are o acum o mare oportunitate, dar și responsabilitate in ceea ce privește politica externa, intrucat trebuie sa convinga instituțiile europene și pe fiecare stat membru al UE in parte ca merita sa inceapa negocierile de aderare. Declarațiile au fost facute de vicepremierul Nicu Popescu,…