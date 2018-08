Corina Crețu: Finanțare UE, construcție gazoduct. Polonia, sumă impresionantă O suma de 145,5 milioane euro de Fondul european de dezvoltare regionala (FEDER) va fi investita pentru constructia unui gazoduct cu o lungime de 168 kilometri in sudul Poloniei, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar. Gazoductul 'Pogorska Wola-Tworzen', care traverseaza regiunile Malopolskie, Swietokrzyskie si Slaskie din sudul Poloniei, face parte din coridorul de gaze Nord-Sud destinat conectarii terminalului de gaze lichefiate de la Swinoujscie, nordul Poloniei, de terminalul GNL din insula Krk din Croatia, ceea ce va creste diversificarea si securitatea surselor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

