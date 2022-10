Stiri pe aceeasi tema

- „In 33 de ani, Romania nu a reușit sa ajunga la standardele europene, din punct de vedere al nivelului de trai, ceea ce e foarte dubios, avand in vedere ca suntem o țara bogata. E foarte important venitul oamenilor și nivelul de trai care este dezastruos, in permanența suntem codașii Europei. Daca președintele…

- Romania are o rata de absorbtie de 67% pentru cadrul financiar 2014-2020, in conditiile in care acesti bani mai pot fi absorbiti pana in decembrie 2023, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. Pana la acest moment, nivelul de absorbtie pentru perioada alocarii 2014-2020…

- Comisia Europeana a propus reducerea fondurile europene ale Ungariei cu 65%, din cauza corupției și incalcarii normelor statului de drept. Decizia finala va fi luata, insa, de Consiliul European, care are la dispoziție o luna.

- Ziarul austriac Die Presse scrie ca Ungaria va pierde 70% din fondurile europene din exercițiul bugetar 2021-2027. Este vorba de minus 5 miliarde de euro din PNRR și inca 70% din banii cuveniți din principalele programe finanțate cu fonduri UE.Decizia ar urma sa fie anunțata de comisarul european pentru…

- Continue reading Viceprimarul Dan Tarcea despre Padurea Clujenilor: Nu discutam de un parc, de o zona amenajata precum un parc/Este un teren pe care nu se putea face nimic/Fondurile europene s-au acordat pentru astfel de reconversii/Inainte nu puteai merge cu piciorul in zona at Info real.

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca agenda sedintei de Guvern are in prim plan rectificarea bugetara, care este ”una pozitiva, bazandu-se pe o majorare a PIB”. ”Discutam de o crestere a aproximativ 30 de miliarde de lei la bugetul consolidat si de asemenea avem si cifrele furnizate de Institutul National…

- Comisia Europeana a acordat Ungariei o ultima luna pentru a raspunde preocuparilor sale cu privire la statul de drept, inainte de a cere guvernelor Uniunii Europene sa suspende o parte din fondurile pe care Ungaria le va primi in cadrul bugetului 2021-202

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute, miercuri, sesizarea USR in legatura cu Legea privind protectia avertizorilor in interes public. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…