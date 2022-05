Stiri pe aceeasi tema

- Fostul comisar european Corina Cretu, in prezent europarlamentar, afirma, referindu-se la proiectele spitalelor regionale pe care Romania vrea sa le construiasca pe bani europeni, ca „fiecare ministru al Sanatatii care a venit a vrut un alt proiect”. Cretu spune ca nicio alta tara nu a avut nevoie de…

- Romania is pledging an additional E3.2mln in humanitarian aid to Ukraine, while also reaffirming support for the reconstruction of the war-ravaged country said Prime Minister Nicolae Ciuca, according to See News. Ciuca reiterated Romania’s political, diplomatic, humanitarian and economic support for…

- Un detasament de militari britanici, format din 150 de piloti si personal tehnic, a ajuns la Baza Aeriana de la Mihail Kogalniceanu pentru a participa la misiuni de Politie Aeriana sub comanda NATO. Pilotii, cu aeronave Eurofighter Typhoon, vor participa la actiuni in urmatoarele patru luni. Potrivit…

- Dupa ce marți a uitat sa abroge prevederile legate de carantina, deși a decis ca restricțiile anti-COVID sa fie complet ridicate pe teritoriul național și a fost nevoie de o ședința urgenta a CNSU pentru asta, miercuri Guvernul a revenit și in privința formularului digital PLF de intrare in Romania.…

- De cateva zile, mii de romani stau la cozi la ghișeele Serviciilor de Pașapoarte din toata țara. Majoritatea vin insoțiți de copii sub 14 ani, in cazul carora pașaportul este obligatoriu pentru a calatori in afara țarii. Mulți dintre cei aflați la cozi spun ca, daca se intampla ceva grav in Romania,…

- Romania’s central bank asked lenders to increase their physical cash holdings of foreign currency due to increased demand for mostly euro banknotes from an unprecedented number of people fleeing the war in neighboring Ukraine, according to Bloomberg. As more than 250,000 refugees have entered Romania…

- Ministerul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, marți, ca au fost identificate peste 3.000 de paturi pentru persoanele ranite care vin din Ucraina, un numar mare de paturi fiind disponibile in județele de la granița. ”Am inventariat lista spitalelor și a locurilor pentru fiecare specialitate in…

- NATO a anunțat, joi, ca, in urma consultarilor cerute de aliați precum Romania și Polonia, a decis sa intareasca suplimentar defensiva statelor din estul alianței. NATO anunța ca va trimite in Est forțe militare suplimentare, dar și nave maritime. Vom reveni cu detalii. The post NATO anunța ca a decis…